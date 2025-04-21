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Köyde acı olay: 19 yaşındaki Aylin kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Aylin Sönmez#Haber#Aydın
Köyde acı olay: 19 yaşındaki Aylin kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 10:54

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktördeki Aylin Sönmez (19) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi kırsal Tütüncüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. O.S.'nin (53) kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, traktörün altında kalan Aylin Sönmez, F.Ö. (20) ve sürücü O.S.'nin yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Aylin Sönmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Köyde acı olay: 19 yaşındaki Aylin kurtarılamadı

Köyde acı olay: 19 yaşındaki Aylin kurtarılamadı

 

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#Aylin Sönmez#Haber#Aydın

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