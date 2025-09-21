3 ildeki orman yangını kontrol altına alındı

Haberin Devamı

Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'nde 19 Eylül günü saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Saatteki hızı 71 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere 147 arazöz-su tankeri, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personelle karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale edildi. Bölgeye, birçok ilden de orman ve itfaiye ekipleri takviye olarak gönderildi.

Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 230 ev boşaltılırken, 612 kişi tahliye edildi, 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş da güvenli bölgelere götürüldü. Yangından 2 depo, 2 ahır etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi. Yangınlarda 20 vatandaş dumandan ve alevlerden etkilendi, 19'una ayakta müdahale edildi, 1 orman personeli ise hafif yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın, 63 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 3 bin hektarın üzerinde alanın zarar gördüğü bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

ALANYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrol altına alınan orman yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde 19 Eylül akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Havanın kararması nedeniyle ekiplerin karadan sürdürdüğü mücadeleye, sabah saatlerinde hava araçları yeniden katıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan bölgede ekipler, alevlerin yeniden yükselmemesi için soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

ASILSIZ PAYLAŞIMA GÖZALTI

Öte yandan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ilçede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından asılsız paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle T.Ö. hakkında inceleme başlattı.

Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan Yaylakonak Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KONYA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Atilla MEMİŞ-Ramazan KOÇ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Akşehir'in Savaş Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle alevler kısa süre söndürüldü.

Savaş Mahallesi Muhtarı Yaşar Oruç, “Ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle çok şükür söndürüldü” dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)