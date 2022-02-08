Köyceğiz'de göl taştı! Çorlu'da otomobil sulara kapıldı...

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Köyceğiz'de bugün saat 02.00 sıralarında başlayan yağış etkisini sürdürürken, debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinin suları, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu. Atatürk Kordonu'nda bulunan kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri su altından kaldı.



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Kuvvetli fırtına nedeniyle de iş yerlerinin brandaları koptu, çalışanlar eşyaları kurtarmak için seferber oldu. Kordona çıkan yollar da su altında kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı.

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan Çorlu Deresi, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve bölgenin aldığı sağanak nedeniyle, Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'nden geçtiği kesimde yatağından taştı.



Dere kıyısında bulunan bazı tarım alanları su altında kaldı. Derenin taşmasıyla birlikte çiftçilerin tarlalarına gitmek için kullandığı köprü ile Misinli ile İğneler mahallelerini birbirine bağlayan yol da su altında kalınca geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Belediye ekipleri yol üzerinde iş makineleri ile kapalı olan su giderlerinde temizlik çalışması başlattı.

OTOMOBİL SUYA KAPILDI

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle Edirköy yolu üzerindeki dere de taştı. Edirköy yönüne giden Muzaffer D.'nin kullandığı 39 DH 779 plakalı otomobil, suyla kaplanan dere üzerindeki köprüden karşıya geçerken suya kapıldı. Muzaffer D., kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, araç ise derede sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Muzaffer D., Saray Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi.



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Jandarma ekipleri, köprünün geçtiği bölgeyi şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Suya kapılan otomobili çıkarmak için de çalışma başlatıldı.

HAYRABOLU'DA DERE TAŞTI; 20 KUZU ÖLDÜ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı kırsal Yörgüç Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Uzundere'nin taşması sonucu su baskınları oldu. Taşkında mahallenin dışında bulunan, Mehmet Yücetürk'e ait ağılı da su bastı. Sel sularına kapılan 20 kuzu öldü. Mahallenin diğer mahallelerle ulaşımını sağlayan köprü de su altında kaldı.

Yörgüç Mahallesi muhtarı Süleyman Yücetürk, "Derenin kenarında bulunan ağılı sel sularının basması sonucu köylümüze ait 20 kuzu öldü. Geçmiş olsun, diyoruz. Bu dere zaman zaman taşıyor. Bununla alakalı gerekli başvuruları yaptık ama bir türlü temizlenmedi" dedi.