Köyceğiz'de 1 hektar orman yandı

Köyceğiz ilçesi Sultaniye Kaplıcaları mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, 5 arazöz ve 20 işçiyle karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. Yaklaşık 40 dakika süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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