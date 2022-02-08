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Köyceğiz Gölü taştı! Herkes seferber oldu

#Muğla#Köyceğiz#Yağış

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su altında kaldı. Trakya'da ise kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, Yıldız Dağları'ndaki karların erimesiyle Tekirdağ'ın Ergene ilçesi kesiminde taştı. Taşkınla birlikte tarım alanları su altında kaldı.

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Köyceğiz'de bugün saat 02.00 sıralarında başlayan yağış etkisini sürdürürken, debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinin suları, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu. Atatürk Kordonu'nda bulunan kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri su altından kaldı.

Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber oldu

Kuvvetli fırtına nedeniyle de iş yerlerinin brandaları koptu, çalışanlar eşyaları kurtarmak için seferber oldu. Kordona çıkan yollar da su altında kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı.
Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber oldu
ÇORLU DERESİ TAŞTI! TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI

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Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan Çorlu Deresi, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve bölgenin aldığı sağanak nedeniyle, Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'nden geçtiği kesimde yatağından taştı.

Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber oldu

Dere kıyısında bulunan bazı tarım alanları su altında kaldı. Derenin taşmasıyla birlikte çiftçilerin tarlalarına gitmek için kullandığı köprü ile Misinli ile İğneler mahallelerini birbirine bağlayan yol da su altında kalınca geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber oldu
Belediye ekipleri yol üzerinde iş makineleri ile kapalı olan su giderlerinde temizlik çalışması başlattı.

OTOMOBİL SUYA KAPILDI

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle Edirköy yolu üzerindeki dere de taştı. Edirköy yönüne giden Muzaffer D.'nin kullandığı 39 DH 779 plakalı otomobil, suyla kaplanan dere üzerindeki köprüden karşıya geçerken suya kapıldı. Muzaffer D., kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, araç ise derede sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Muzaffer D., Saray Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi.

Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber oldu

Jandarma ekipleri, köprünün geçtiği bölgeyi şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Suya kapılan otomobili çıkarmak için de çalışma başlatıldı.

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