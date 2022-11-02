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Köy yaşam merkezleri için protokol imzalandı

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#Köy Yaşam Merkezleri#Millî Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer
Köy yaşam merkezleri için protokol imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Köy Yaşam Merkezleri İşbirliği Protokolü, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından imzalandı.

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Protokolle köy yaşam merkezlerinde genel, meslekî ve teknik kurslar düzenlenmesi, tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarında ihtiyaç duyulan kurs programlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Ankara’daki imza töreninde konuşan Bakan Özer, “Köylerdeki yetişkin vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılık ile ilgili her türlü eğitimi almaları, aynı zamanda o okulların çevresindeki alanlarda üretim yapılması ve gelirlerin özellikle kadınların istihdamına katkı sunacak şekilde düzenlenmesinde çok önemli bir adım attık” dedi.

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#Köy Yaşam Merkezleri#Millî Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer

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