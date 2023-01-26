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Köy Yaşam Merkezi’nin markası ‘Lavantadan’

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#Köy Yaşam Merkezi#Urla#Milli Eğitim Bakanlığı
Köy Yaşam Merkezi’nin markası ‘Lavantadan’
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

Köy okulundan dönüştürülen Urla Barbaros Köy Yaşam Merkezi, uygulama arazisinde yetiştirilen 2 bin 500 lavanta fidesi ile kendi markasını yarattı. Lavantalardan üretilecek parfümler, sabunlar, mumlar Lavantan markasıyla dünyaya açılacak...

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan “Köy Yaşam Merkezleri Projesi”yle dönüştürülen okul binalarından biri de İzmir’deki Urla Barbaros Köy Yaşam Merkezi oldu. Merkezin iddiası ise yetiştirdikleri lavantalardan özel parfümler, sabunlar, mumlar üreterek bir dünya markası haline gelmek.

Köy Yaşam Merkezi’nin markası ‘Lavantadan’

MUMLAR, SABUNLAR...

Proje kapsamında önce mevcut kursiyerlerle pilot çalışma yapıldı ve bölgeden tedarik edilen lavantalardan sabun, parfüm ve mum gibi çeşitli ürünler üretildi. Ardından ürünlerin marka başvurusu için ‘Lavantadan’ adıyla logo çalışması yapıldı ve ambalajlar hazırlandı.

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Köy Yaşam Merkezi’nin markası ‘Lavantadan’

Köy halkı tarafından kurulan Barbaos Köyü Kalkınma Kooperatifiği’nin desteğiyle köylüler de projeye dahil edildi. 5 dönümlük uygulama arazisine 2 bin 500 lavanta fidesi dikildi. Haziran ayındaki ilk hasatın ardından Barbaros Yaşam Merkezi’nin üretici kadınları markalı ürünleri için hammaddeyi de kendi kaynaklarından temin etmiş olacaklar.

Köy Yaşam Merkezi’nin markası ‘Lavantadan’

 

YÖREYE ÖZEL PARFÜM

- İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Selime Doğramacı markalaşma süreci ile ilgili şunları söyledi: “Lavanta yağından özel parfüm, sabun, mum, jel üretmek istiyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü de ürünleri Lavantadan markasıyla satışa sunacak. Markalaşma süreci kursiyerler için de bir nevi ekonomik kazanç olacak. Lavanta bitkisinden yöreye özel parfüm imal edilerek patenti alınacak. 3 arı kovanıyla da “Lavanta Balı” üretimi yapılacak. Ayrıca lavanta bahçeleri turistlerin ziyaretine de açılacak.”

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#Köy Yaşam Merkezi#Urla#Milli Eğitim Bakanlığı

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