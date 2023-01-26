Köy Yaşam Merkezi’nin markası ‘Lavantadan’

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan “Köy Yaşam Merkezleri Projesi”yle dönüştürülen okul binalarından biri de İzmir’deki Urla Barbaros Köy Yaşam Merkezi oldu. Merkezin iddiası ise yetiştirdikleri lavantalardan özel parfümler, sabunlar, mumlar üreterek bir dünya markası haline gelmek.

MUMLAR, SABUNLAR...

Proje kapsamında önce mevcut kursiyerlerle pilot çalışma yapıldı ve bölgeden tedarik edilen lavantalardan sabun, parfüm ve mum gibi çeşitli ürünler üretildi. Ardından ürünlerin marka başvurusu için ‘Lavantadan’ adıyla logo çalışması yapıldı ve ambalajlar hazırlandı.

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Köy halkı tarafından kurulan Barbaos Köyü Kalkınma Kooperatifiği’nin desteğiyle köylüler de projeye dahil edildi. 5 dönümlük uygulama arazisine 2 bin 500 lavanta fidesi dikildi. Haziran ayındaki ilk hasatın ardından Barbaros Yaşam Merkezi’nin üretici kadınları markalı ürünleri için hammaddeyi de kendi kaynaklarından temin etmiş olacaklar.

YÖREYE ÖZEL PARFÜM

- İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Selime Doğramacı markalaşma süreci ile ilgili şunları söyledi: “Lavanta yağından özel parfüm, sabun, mum, jel üretmek istiyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü de ürünleri Lavantadan markasıyla satışa sunacak. Markalaşma süreci kursiyerler için de bir nevi ekonomik kazanç olacak. Lavanta bitkisinden yöreye özel parfüm imal edilerek patenti alınacak. 3 arı kovanıyla da “Lavanta Balı” üretimi yapılacak. Ayrıca lavanta bahçeleri turistlerin ziyaretine de açılacak.”