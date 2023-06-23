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Köy okulunun lavantaları Almanya’ya

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#Şırnak#Özbek Köyü#Süleyman Köse
Köy okulunun lavantaları Almanya’ya
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyünde kuraklık tarımı etkileyince Özbek İlkokulu Müdürü Süleyman Köse, daha az su isteyen ve kolay üretilen alternatif ürün arayışına girdi.

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Bu amaçla okul bahçesinde öğrencileriyle birlikte lavanta yetiştirmeye başladı. Elde edilen 500 lavanta buketi, Almanya Köln’de yaşayan bir çiçek toptancısına satıldı. Müdür Köse, “Okul bahçesine ektiğimiz lavantalar hem çocukları mutlu etti hem de köylülerin çok ilgisini çekti. Elde edilen gelir okuldaki dezavantajlı çocuklara harcanacak” dedi.

SANCAR’DAN TEBRİK

Müdür Süleyman Köse, yaptıkları faaliyeti Nobel ödüllü biliminsanı Aziz Sancar’a da e-posta yoluyla anlattı. Sancar da Köse’ye “Şırnak’ı tüm Türkiye ve dünyaya olumlu yüzüyle yansıttığınız için sizi tebrik ederim. Umarım hepsinin büyüyünce ülkemize ve Şırnak’a büyük hizmetleri olur” yanıtını verdi. 

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#Şırnak#Özbek Köyü#Süleyman Köse

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