Köy okulunun lavantaları Almanya’ya

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Bu amaçla okul bahçesinde öğrencileriyle birlikte lavanta yetiştirmeye başladı. Elde edilen 500 lavanta buketi, Almanya Köln’de yaşayan bir çiçek toptancısına satıldı. Müdür Köse, “Okul bahçesine ektiğimiz lavantalar hem çocukları mutlu etti hem de köylülerin çok ilgisini çekti. Elde edilen gelir okuldaki dezavantajlı çocuklara harcanacak” dedi.

SANCAR’DAN TEBRİK

Müdür Süleyman Köse, yaptıkları faaliyeti Nobel ödüllü biliminsanı Aziz Sancar’a da e-posta yoluyla anlattı. Sancar da Köse’ye “Şırnak’ı tüm Türkiye ve dünyaya olumlu yüzüyle yansıttığınız için sizi tebrik ederim. Umarım hepsinin büyüyünce ülkemize ve Şırnak’a büyük hizmetleri olur” yanıtını verdi.