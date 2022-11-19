Köy okullarının melekleri

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ta yaşayan evli ve iki çocuk babası Ahmet Yerlikaya’nın en büyük hayali öğretmen olmaktı. Maddi imkânsızlar nedeniyle üniversiteye gidemedi. Ama eğitim dünyasında olmaktan vazgeçmedi. Yıllardır köy köy dolaşıp çocuklara kitap, bot ve mont dağıtan Yerlikaya, bazen de eline fırçasını ve takım çantasını alıp okulların badana ve tadilat işlerini yapıyor.

ANNE KURUCU ÜYE OLDU

Ahmet Yerlikaya, 5 yıl önce annesi Fatma Yerlikaya ve eşinin de kurucu üyeleri aralarında bulunduğu Kitap ve Çocuk Derneği’nin temellerini attı.

5 YILDA BİNLERCE ÇOCUK

Ardından da Türkiye’nin farklı illerindeki dezavantajlı çocukların ve okulların yardımına koşmaya başladı. Yerlikaya, yola çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “2016 yılında Kahramanmaraş Belediyesi’nin düzenlendiği kitap fuarı vardı. Yeğenlerime kitap almak için gitmiştim, fiyatları çok uygundu. Köyümün okulundaki çocuklara da aldım ve dağıttım. Komşu köy okullarına da verelim derken köy köy dolaşıp kitap dağıtmaya başladım. Dernekleşirsek gelecek yardımlarla daha geniş kitlelere uzanabiliriz diye düşündüm, ailem ve arkadaşlarımla birlikte yola koyulduk.

Haberin Devamı

YOLUMU GÖZLÜYORLAR

Üniversite okuyup öğretmen olmak içimde uhde kaldı ama çocukların yüreğine dokunabilmek için öğretmen olmak gerekmediğini anladım. Bir kez kitap verdiğim çocuk yolumu gözlemeye başladı.”

HEPSİ ÇOCUKLAR İÇİN

- 23 köy okulunu boyadı ve tamir etti.

- 26 köy okuluna kitaplık ve kütüphane kurdu.

- Yaklaşık 128 bin kitap ve bilim dergisini köylerdeki çocuklara dağıttı.

- 12 köy okulunda teknoloji, bilim, sanat ve spor atölyesi faaliyetleri gerçekleştirdi.

- İhtiyacı olan çocuklara tam 6 bin 400 tane bot ve mont ulaştırdı.

- Çok başarılı ama maddi durumu iyi olmayan 11 öğrencinin burs almasını sağladı.