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Köy okullarının melekleri

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#Ahmet Yerlikaya#Kitap Ve Çocuk Derneği#Fatma Yerlikaya
Köy okullarının melekleri
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Öğretmen olma hayalini maddi imkânsızlıklar nedeniyle gerçekleştiremeyen Ahmet Yerlikaya, kurduğu Kitap ve Çocuk Derneği ile köy okullarının ‘meleği’ oldu. Onlarca çocuğu kitap ve kıyafetle buluşturup, okulların badana ve tamir işlerini yapan Yerlikaya’yı 80 yaşındaki annesi Fatma Yerlikaya da yalnız bırakmıyor...

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Kahramanmaraş’ta yaşayan evli ve iki çocuk babası Ahmet Yerlikaya’nın en büyük hayali öğretmen olmaktı. Maddi imkânsızlar nedeniyle üniversiteye gidemedi. Ama eğitim dünyasında olmaktan vazgeçmedi. Yıllardır köy köy dolaşıp çocuklara kitap, bot ve mont dağıtan Yerlikaya, bazen de eline fırçasını ve takım çantasını alıp okulların badana ve tadilat işlerini yapıyor. 

ANNE KURUCU ÜYE OLDU

Ahmet Yerlikaya, 5 yıl önce annesi Fatma Yerlikaya ve eşinin de kurucu üyeleri aralarında bulunduğu Kitap ve Çocuk Derneği’nin temellerini attı.

5 YILDA BİNLERCE ÇOCUK

Ardından da Türkiye’nin farklı illerindeki dezavantajlı çocukların ve okulların yardımına koşmaya başladı. Yerlikaya, yola çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “2016 yılında Kahramanmaraş Belediyesi’nin düzenlendiği kitap fuarı vardı. Yeğenlerime kitap almak için gitmiştim, fiyatları çok uygundu. Köyümün okulundaki çocuklara da aldım ve dağıttım. Komşu köy okullarına da verelim derken köy köy dolaşıp kitap dağıtmaya başladım. Dernekleşirsek gelecek yardımlarla daha geniş kitlelere uzanabiliriz diye düşündüm, ailem ve arkadaşlarımla birlikte yola koyulduk. 

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YOLUMU GÖZLÜYORLAR

Üniversite okuyup öğretmen olmak içimde uhde kaldı ama çocukların yüreğine dokunabilmek için öğretmen olmak gerekmediğini anladım. Bir kez kitap verdiğim çocuk yolumu gözlemeye başladı.”

Köy okullarının melekleri

HEPSİ ÇOCUKLAR İÇİN

- 23 köy okulunu boyadı ve tamir etti. 

- 26 köy okuluna kitaplık ve kütüphane kurdu.

- Yaklaşık 128 bin kitap ve bilim dergisini köylerdeki çocuklara dağıttı.

- 12 köy okulunda teknoloji, bilim, sanat ve spor atölyesi faaliyetleri gerçekleştirdi. 

- İhtiyacı olan çocuklara tam 6 bin 400 tane bot ve mont ulaştırdı.

- Çok başarılı ama maddi durumu iyi olmayan 11 öğrencinin burs almasını sağladı.

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#Ahmet Yerlikaya#Kitap Ve Çocuk Derneği#Fatma Yerlikaya

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