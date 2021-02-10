Köy okulları ne zaman açılacak? yüz yüze eğitime hazırlık heyecanı başladı!

Milli Eğitim Bakanlığının köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurmasının ardından, öğretmen ve öğrenciler buluşacakları günün heyecanını yaşıyor. İşte, köy okullarında yüz yüze eğitim hakkında detaylar...

Yarıyıl tatili sonrası okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başta "maske, fiziksel mesafe ve hijyen" olmak üzere belirlenen tedbirler doğrultusunda açılacak.

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde salgın sürecinde okullarda alınması gereken önlemler belirlendi.

Kovid-19'un ana bulaşma yolunun damlacık ve temas olduğu vurgulanan rehberde yer alan bilgiye göre, okullar toplu bulunulan alanlardan olduğu için hastalığın bulaşma riski açısından "riskli" grupta yer alıyor.

Bu nedenle yapılacak hazırlıklar kapsamında, okul binalarının girişleri ve içinde uygun yerlere, kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak. Bina girişleri ve içeride uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

SINIFLARDA EN FAZLA 15 KİŞİ

Okullarda uygulanacak Kovid-19 tedbirleri için eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği kurulları ile kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirilecek, gerekli hallerde il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle iletişime geçilecek.

Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak.

Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun, el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak.

Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

Okul girişleri ve binada uygun yerlere maskenin doğru kullanımını açıklayan posterler yerleştirilecek.

Okullardaki tüm kapalı alanlarda mümkünse 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

Şartların uygun olması halinde sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları, sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arasında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Kovid-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa internet adresinden yayımlanacak, eğitim ve öğretim başlamadan önce veliler e-Okul, e-Posta ve SMS aracılığıyla bilgilendirilecek.

ÖĞRENCİLER MASKE TAKACAK

Öğretmen, öğrenci (2 yaş üzeri) ve diğer çalışanlar maske takacak ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulacak.

Okulda bulunanların tümü ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.

Okullarda öğrencilerin maskeyi ağzı ve burnu kapayacak şekilde uygun takmasını kontrol edecek öğretmenler görevlendirilecek.

Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilecek.

Yutma riski nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiği kullanırken mutlaka denetlenecek.

Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini uygulayacak. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak. Eller gözle görülür derecede kirli değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilecek.

Ana sınıfındaki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilecek, lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilecek.