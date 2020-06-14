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ELAZIĞ (AA)
Haber Giriş: 14.06.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Köy evindeki gizli bölmede yakalandı! Aile hekimi olarak çalışıyordu...

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Köy evindeki gizli bölmede yakalandı! Aile hekimi olarak çalışıyordu...
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Elazığ'da 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak' suçundan aranan kadın zanlı, köyde saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.

Elazığ'da aranan FETÖ şüphelisi kadın köy evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ şüphelisi A.İ'nin merkeze bağlı Örençay köyündeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.İ'yi merdiven altındaki küçük delikten girilen gizli bölmede yakaladı.

A.İ'nin Elazığ'da aile hekimi olarak çalışırken silahlı terör örgütü üyeliğinden 2016 yılında meslekten ihraç edildiği belirtildi.

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