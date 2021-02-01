Köy evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçköy’de yaşayan B.T.’nin (36) torna atölyesinde, kurusıkı tabancaları namlu açarak bilye atar hale getirip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. B.T.’nin ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 5 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 8 av tüfeği fişeği, 2 tüfek dürbünü ve 1 tüfek susturucusu ele geçirdi. Silah ve mühimmatlara el koyulurken, gözaltına alınan B.T., işlemleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.