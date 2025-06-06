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Köy düğününe katılan Koreli kafile neye uğradığını şaşırdı! 'Köşeye çekip talep etti, şok olduk'

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#Bolu#Koreli Turistler#Karavan Turu
Köy düğününe katılan Koreli kafile neye uğradığını şaşırdı Köşeye çekip talep etti, şok olduk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 17:16

Bolu'da bir sokak düğününe denk gelen Koreli turist kafilesinden ikram edilen yemek karşılığında 5 bin lira para talep edildiği iddia edildi. Sosyal medya fenomeni, yaşananları sosyal medya hesabında anlattı.

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Karavanla Türkiye turuna çıkan sosyal medya fenomeni Aram Solkim, beraberindeki Koreli turist kafilesiyle birlikte Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde mola verdi.

Köy düğününe katılan Koreli kafile neye uğradığını şaşırdı Köşeye çekip talep etti, şok olduk

Burada düzenlenen bir köy düğününe denk gelen Koreli kafileyi iddiaya göre düğünde bulunan kişiler yemek yemeleri için içeri davet etti. Koreli turistler ikram edilen yemekleri yedikten sonra beklenmedik bir taleple karşılaştı.

Köy düğününe katılan Koreli kafile neye uğradığını şaşırdı Köşeye çekip talep etti, şok olduk

Kendilerini yemeğe davet eden kişiler, Solkim'den yedikleri ikram ücretleri karşılığında 5 bin lira istedi. Yemek sonrası yaşadıklarını anlatan Aram Solkim, "Karavanla giderken Alaçam köyünde durduk. Ağabeyler sağ olsun, 'Bir çay içip gidin' dedi. Kore'de böyle bir şey olmadığı için şok yaşadık. Sağ olsunlar yemek yedik, karnımızı doyurduk.

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Köy düğününe katılan Koreli kafile neye uğradığını şaşırdı Köşeye çekip talep etti, şok olduk

"KARNINIZI DOYURDUK" DEYİP 5 BİN LİRA İSTEDİLER

Oradan gitmeden önce birisi beni kenara çekti. ‘Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım' dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik. Koreli misafirlerimiz bunu bilmiyor, zaten öğrenmesinler" ifadelerini kullandı.

Köy düğününe katılan Koreli kafile neye uğradığını şaşırdı Köşeye çekip talep etti, şok olduk

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#Bolu#Koreli Turistler#Karavan Turu

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