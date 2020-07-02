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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Köy düğününde sosyal mesafe unutuldu

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Köy düğününde sosyal mesafe unutuldu
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BARTIN’da, köyde açık alanda yapılan düğünde, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Meydanda toplu halde dans edilip, oyunlar oynandı.

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başladı. Bartın’ın bir köyünde dün akşam açık alanda yapılan düğün, sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı düğünde, gelin ile damadın dışındakilerin de dans ettiği ve oyun havalarıyla yakın mesafede oynadığı görüldü.

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