MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKöy değirmeni yandı
GeriGündem Köy değirmeni yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Köy değirmeni yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köy değirmeni yandı
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’nin Körfez ilçesine bağlı Alihocalar köyünde bulunan değirmen, elektrik kontağında çıkan yangında alev alev yandı.

Körfez'in Alihocalar köyünde, Remzi Nacar’a ait değirmende sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik panosunun tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Köylüler, su tutarak yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Alevler, kontrol altına alınarak söndürülürken, değirmen motorları ve bina hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle