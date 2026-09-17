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Köy çeşmesinden su içen vatandaşa büyük şok: Boğazında tespit edildi

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#Sağlık#Çorum#Boğaz Ağrısı
Köy çeşmesinden su içen vatandaşa büyük şok: Boğazında tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 12:29

Çorum'da şiddetli boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaş, rahatsızlığının sebebini öğrenince şok oldu. Yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiği öğrenilen hastanın ses tellerinin arka kısmının üzerinde, alt yutak (hipofarenks) arka duvarına yapışmış vaziyette canlı bir sülük tespit edildi.

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Çorum'da bir vatandaş, yaşadığı şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleri sebebiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis polikliniğine başvurdu. Yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiği öğrenilen hastanın, son 2 haftadır artan ve son 1 haftadır ciddi solunum sıkıntısına dönüşen rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Yutma güçlüğü sebebiyle, katı gıda tüketemeyen ve sadece su ile çorba gibi sıvılarla beslenebilen hastanın yapılan detaylı incelemelerinde akciğerlerinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı.

Köy çeşmesinden su içen vatandaşa büyük şok: Boğazında tespit edildi

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Ayrıntılı değerlendirme amacıyla Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde konsülte edilen hastaya rijit endoskopik muayene uygulandı. Yapılan incelemede, ses tellerinin arka kısmının üzerinde, alt yutak (hipofarenks) arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

Köy çeşmesinden su içen vatandaşa büyük şok: Boğazında tespit edildi

SÜLÜK HASSAS MÜDAHALEYLE ÇIKARILDI

Sülüğün soluk borusuna kaçma ve ciddi kanamaya yol açma riski göz önünde bulundurularak anestezi hekimleriyle koordinasyon sağlandı. Hasta genel anestezi altına alınarak gerçekleştirilen hassas müdahaleyle sülük tutunduğu dokudan dikkatlice çıkarıldı ve bölgedeki kanama kontrol altına alındı. Başarılı operasyonun ertesi günü yeniden normal şekilde beslenmeye başlayan hastanın kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri tamamen ortadan kalktı. Sağlığına kavuşan hasta, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinden şifa ile taburcu edildi.

Köy çeşmesinden su içen vatandaşa büyük şok: Boğazında tespit edildi

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başhekim Gömeç, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletirken, vakayı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ömer Gönen ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

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#Sağlık#Çorum#Boğaz Ağrısı

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