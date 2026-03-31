Kovulan gÃ¼venlik bankayÄ± bastÄ±

Haberin DevamÄ±

Muhammet S., ÅŸikÃ¢yet Ã¼zerine kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Muhammet S., dÃ¼n 10.30 sÄ±ralarÄ±nda iÅŸine son verilen banka ÅŸubesini bÄ±Ã§akla bastÄ±. Ä°lk olarak banka mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n yanÄ±na giden ve boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayayÄ±p mÃ¼dÃ¼rÃ¼ rehin alan Muhammet S., kendisini ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸan bankanÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin silahÄ±nÄ± da ele geÃ§irdi.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. GÃ¼venlik gÃ¶revlisinden ele geÃ§irdiÄŸi tabancayla havaya ateÅŸ ederek bankadan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Muhammet S., Ã¶zel eÄŸitimli K9 polis kÃ¶peÄŸinin Ä±sÄ±rmasÄ± sonucu bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. BankanÄ±n bahÃ§esinde ekiplerce etrafÄ± sarÄ±lan Muhammet S., bu kez tabancayÄ± kendine doÄŸrultup intihar etmek istedi. Olay yerindeki polis tarafÄ±ndan ikna Ã§abalarÄ±na yanÄ±t vermeyen ve tabancayÄ± kendine doÄŸrultarak hareketsiz kalan ÅŸÃ¼pheli, Ã¶zel harekÃ¢t polislerinin mÃ¼dahalesiyle yakalandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â