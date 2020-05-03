MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKovid-19'u yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti
GeriGündem Kovid-19'u yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 19:40,Son Güncelleme:

Kovid-19'u yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kovid-19'u yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti
Abone Olgoogle-news

Edirne’de yeni tip korona virüs tedavisi sonrası iyileşen doktor Şevket Hüseyin Akpınar, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü’nde görev yapan Uzman Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, korona virüs tanısı konulmasının ardından aynı hastanede tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır tedavi uygulanan ve yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan Akpınar’ın taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık çalışanları, meslektaşı Akpınar’ı tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı. Akpınar da kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına sevinç gösterisinde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle