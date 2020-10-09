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MERSİN (AA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP’li vekil Aydınlık yoğun bakıma alındı

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Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP’li vekil Aydınlık yoğun bakıma alındı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.

Kovid-19'a yakalanan Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

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