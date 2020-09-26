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AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Kovid-19 temaslı kişileri taşıyan otobüs seferden men edildi!

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Kovid-19 temaslı kişileri taşıyan otobüs seferden men edildi!
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Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı 2 kişiye bilet satan firmaya ait otobüs 10 gün süreyle seferden men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüsleri denetiminde koronavirüs temaslısı iki yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi.

Bartın-İstanbul seferini yapan otobüsteki 2 yolcu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda karantina yurduna yerleştirildi.

Söz konusu firmaya ait otobüs de 10 gün süreyle seferden men edildi.

 

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