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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 19:41 | Son Güncelleme:

Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

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Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu aştı.

Aşılama çalışmaları, "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" çerçevesinde 14 Ocak'ta ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına geçildi.

Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üstündekilere CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Sağlık ekipleri, 90 yaş ve üstündekilerin aşılarını evlerine giderek yaptı.

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üstündeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda, 25 Ocak itibarıyla da 80 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi. Aşılama çalışmaları, 75 yaş ve üstündeki vatandaşlarla devam ediyor.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 500 bin 325'e ulaştı.

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