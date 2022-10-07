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Kovanlarına vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime 1 gün ara verildi

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#Bursa#İnegöl#Arı
Kovanlarına vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu Eğitime 1 gün ara verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 11:21

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Ortaokulu'nda ağaçtaki yaban arılarının kovanına sopayla vuran öğrencileri arılar soktu. 15 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Eğitime 1 gün ara verilen okulda ilaçlama yapıldı.

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Olay, saat 09.30 sıralarında, Ertuğrulgazi Ortaokulu'nda meydana geldi. Teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopayla vurdu. Kovandan çıkan yaban arıları öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokmasıyla rahatsızlandı. Öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla okulda 1 gün eğitim ve öğretime ara verildi. Okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okulda ilaçlama yaptı.

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#Bursa#İnegöl#Arı

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