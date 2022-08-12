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‘Kovanda durduğu gibi durmadı’ Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

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#Düzce#Bal#Ayı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 12:31

Arıcıların kovanlarındaki ‘acıbal’ı yedikten sonra fenalaşan yavru bozayı bayıldı. Sosyal medyada yavru ayının görüntülerine ‘Kovanda durduğu gibi durmadı’ gibi gülümseten yorumlar yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının “Balkız” konulduğunu duyurdu.

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DÜZCE’nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan ‘acıbal’ (delibal) yiyen dişi bir yavru bozayı baygınlık geçirdi. Tarım Ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek veterinere götürülen bozayının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bal üreticileri kovanlarının sürekli Ayı saldırılarına uğraması üzerine nöbet tutmaya başlamıştı. Bir üretici, ürünlerini kontrol etmeye geldiği sırada kovanların yanındaki bozayıyı fark etti. Acıbal yiyen ayıyı sersemlemiş halde görünce endişe etti. Tedavi için kamyonet kasasına yüklenerek veteriner hekime götürülen ayı bir süre kamyonetin arkasında bekletildi.

‘Kovanda durduğu gibi durmadı’ Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

Bekleyiş esnasında ayının görüntüleri çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler görenleri gülümsetirken sosyal medyada da ‘viral’ oldu. Bozayı tedavi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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ADI BELLİ OLDU

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu.

‘Kovanda durduğu gibi durmadı’ Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya “Balkız” adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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#Düzce#Bal#Ayı

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