‘Kovanda durduğu gibi durmadı’ Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

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DÜZCE’nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan ‘acıbal’ (delibal) yiyen dişi bir yavru bozayı baygınlık geçirdi. Tarım Ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek veterinere götürülen bozayının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bal üreticileri kovanlarının sürekli Ayı saldırılarına uğraması üzerine nöbet tutmaya başlamıştı. Bir üretici, ürünlerini kontrol etmeye geldiği sırada kovanların yanındaki bozayıyı fark etti. Acıbal yiyen ayıyı sersemlemiş halde görünce endişe etti. Tedavi için kamyonet kasasına yüklenerek veteriner hekime götürülen ayı bir süre kamyonetin arkasında bekletildi.

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Bekleyiş esnasında ayının görüntüleri çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler görenleri gülümsetirken sosyal medyada da ‘viral’ oldu. Bozayı tedavi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

ADI BELLİ OLDU



Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya “Balkız” adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.