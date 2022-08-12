‘Kovanda durduğu gibi durmadı’ Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

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DÜZCE’nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan ‘acıbal’ (delibal) yiyen dişi bir yavru bozayı baygınlık geçirdi. Tarım Ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek veterinere götürülen bozayının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bal üreticileri kovanlarının sürekli Ayı saldırılarına uğraması üzerine nöbet tutmaya başlamıştı. Bir üretici, ürünlerini kontrol etmeye geldiği sırada kovanların yanındaki bozayıyı fark etti. Acıbal yiyen ayıyı sersemlemiş halde görünce endişe etti. Tedavi için kamyonet kasasına yüklenerek veteriner hekime götürülen ayı bir süre kamyonetin arkasında bekletildi.
ADI BELLİ OLDU
Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu.