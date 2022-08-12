Kovanda durduğu gibi durmadı

Haberin Devamı

DÜZCE’nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan ‘acıbal’ (delibal) yiyen dişi bir yavru bozayı baygınlık geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek veterinere götürülen bozayının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bal üreticileri kovanlarının sürekli ayı saldırılarına uğraması üzerine nöbet tutmaya başlamıştı. Bir üretici, ürünlerini kontrol etmeye geldiği sırada kovanların yanındaki bozayıyı fark etti. Acıbal yiyen ayıyı sersemlemiş halde görünce endişe etti. Tedavi için kamyonet kasasına yüklenerek veteriner hekime götürülen ayı bir süre kamyonetin arkasında bekletildi. Bekleyiş esnasında ayının görüntüleri çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler görenleri gülümsetirken sosyal medyada da ‘viral’ oldu. Bozayı tedavi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Haberin Devamı

EN FAZLA BİR ÇAY KAŞIĞI

Arıların kestane ağaçlarından topladıkları özlerle yaptıkları bala, tadından dolayı ‘acıbal’ ya da ‘delibal’ isimleri veriliyor. Beslenme Uzmanı Aybüke Okutan, “Acıbal normalde bir günde bir çay kaşığından fazla tüketilmemeli. Kaynatıldıktan sonra bir süre bekletilmeli ve bekletilme sonrası yenmeli. İçindeki ‘grayanotoksin’ denilen bir madde sebebiyle zehirlenmeye yol açıyor. Zehirlenme belirtileri arasında bilinç kaybı, kusma, kalp ritmi bozukluğu ve geçici görme bozukluğu gibi etkiler var. Delibaldan uzak durulmalı ” dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Yavru ayının görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Viral olan videoya bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

Yavaş ye diyoruz sana şunu, şişede durduğu gibi durmaz

Kovanda durduğu gibi durmuyor

Gençlikte olur böyle şeyler :)

Senin canını sevsinler. Çabucak iyileş, ormanına geri dön...

Haberin Devamı

'BALKIZ' OLSUN

Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru ayıya isim aramaya da başladı. Yapılan açıklamada,“Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın” denilerek, ayının görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları arasında en öne çıkan isim ise Balkız oldu. Ayı için Balayı, Balobur, Balinko, Balböceği ve Winnie isimleri de önerildi.