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Ahmet ÇÖTELİ/KOVANCILAR (Elazığ), (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Kovancılar'da 1 köy karantinaya alındı

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Kovancılar'da 1 köy karantinaya alındı
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ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, karantina sürecinin 14 gün süreceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, Kovancılar ilçemize bağlı Şenova köyünde koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.

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