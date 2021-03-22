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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Kovalamacayla yakalandı! Otomobili 2 yıldır aranıyormuş

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Kovalamacayla yakalandı! Otomobili 2 yıldır aranıyormuş

Osmaniye'de polis tarafından kovalamacayla yakalanan sürücünün otomobilinin, 2 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şüpheli araçlar ve şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Denetim sırasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kısa süreli kovalamacayla durduruldu. Aracın yapılan sorgusunda 2 yıldır kayıp olarak arandığı anlaşıldı. Sürücüsü R.A. gözaltına alındı.

 

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