MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKovalamacayla durdurulan araçta 53 kilo esrar ele geçti
GeriGündem Kovalamacayla durdurulan araçta 53 kilo esrar ele geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Kovalamacayla durdurulan araçta 53 kilo esrar ele geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kovalamacayla durdurulan araçta 53 kilo esrar ele geçti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan, kovalamacayla durdurulan araçta 53 kilo esrar ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. İlçe girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı. Sabah saatlerinde uygulama noktasına gelen bir araç polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç Atatürk Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan aramada 53 kilo esrar ele geçiren ekipler, araçta bulunan M.A. ve M.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi