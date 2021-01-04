Kovalamaca sonucu yakalandı, meyve suyu kutusunda ve banyo lifinde uyuşturucu çıktı
GAZİANTEP'te, kovalamaca sonucu durdurulan şüphelinin elindeki poşette bulunan meyve suyu kutusu ve banyo lifi içerisinden uyuşturucu çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.
Yeditepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği T.H. isimli kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yanındaki poşetteki meyve suyu, banyo lifi, hassas terazi bulundu. Polislerin tedirgin davranışları nedeniyle şüphelendiği T.H.'nin poşetindeki meyve suyu kutusu ve banyo lifinin detaylı incelemesinde içerisinde uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Uyuşturucuya el koyan polislerce emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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