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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

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Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
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ADIYAMAN'da, kovalamaca sonucu durdurulan hafifi ticari araçta bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Altınşehir Mahallesi’nde şüpheli gördükleri hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 3 şüpheli, kovalamacayla yakalandı. Araçtaki B.B., M.A., ve S.E. gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeği 'Zeta' ile yapılan aramada bir miktar metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü.

 

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