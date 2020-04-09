Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu: 3 gözaltı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili, dün gece takibe aldı. Otomobildekiler polisin 'dur' ihtarına uymadı. Otomobil, kovalamaca sonucu Yeniköy yolu üzerindeki kontrol noktasında önü kesilerek durduruldu. Otomobildeki H.E., Ş.M. ve G.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden H.E. ve Ş.M.'nin basit yaralama, G.G.'nin ise uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı belirlendi. Otomobilin çevresinde yapılan aramada ise yere atılmış 25 gram toz esrar ile 16 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.