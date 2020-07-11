Kovalamaca sırasında otomobilden polise ateş açan 4 kişi yakalandı

Olay, perşembe gecesi İlkadım ilçesi Kefeli Kavşağı’nda meydana geldi. Devriye gezen motosikletli yunus polisi, durumundan şüphelendiği otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Ara sokaklardan devam ederek Asarcık ilçesine doğru ilerleyen otomobilden, polislere tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler kaçtı.

ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILDI

Kayda alınan araç plakasından aracın sahibine ulaşıldı. Aracın sahibi kadın, otomobili yeni aldığını ve oto döşemeciye bıraktığı bilgisini aldı. Bu bilgiden yola çıkan ekipler, şüphelilerin O.Y. (36), A.Ö. (41), B.Ş. (37) ve R.D. (38) olduğunu belirledi. Şüpheliler, yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

ARAÇTA KURŞUN İZİNE RASTLANILDI

O.Y.’nin evinin önünde bulunan otomobilde inceleme yapan ekipler, sağ arka tamponunda kurşun izi olduğunu ve sağ arka tekerin yedek lastikle değiştirildiğini belirledi. Müşterisinin aracını alarak alkol alan ve polis ekiplerine ateş açan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.