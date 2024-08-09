Kovalamaca kaza ile bitmişti... 54 gün sonra hayatını kaybetti

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Ortaköy'de oturan Y.A.S., 19 haziran günü saat 14.30 sıralarında, iddiaya göre, babasına ait 68 AAB 709 plakalı otomobille, kız arkadaşının babası Ümit D.'den kaçarken, Akpınar köyü yolunda aşırı hız sonucu virajı alamayıp karşı yönden gelen Murat Öztürk (51) yöntemindeki 68 AAE 235 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçtan, emniyet kemeri olmadığı için fırlayan ehliyetsiz sürücü Y.A.S., birkaç takla attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Y.A.S., diğer aracın sürücüsü Murat Öztürk ile yanındaki Ramazan Eroğlu (49), İdris Eroğlu (52), Nazım Pınar (51) ile Ali Dede Doğan ve Yiğit Arda Sağlam yaralandı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, Ümit D. ise kaza yapan aracın başını gelip önce arka kapıyı, sonra ön kapıyı açarak takip ettiği Y.A.S.'yi aradı. Y.A.S.'nin aracın dışında olduğu fark eden Ümit D. tepki gösterirken, çevredekiler araya girip sakinleştirdi. O anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kazada yaralanan Y.A.S. ve arkadaşının düğününe giden Murat Öztürk ile yanındaki 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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54 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Ali Dede Doğan, 54 gündür tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza günü Y.A.S.'nin ailesinin şikayetiyle gözaltına alınan Ümit D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Y.A.S. ve babasına ise 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 978'er TL idari para cezası uygulandı.