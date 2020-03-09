Kovada alarmı

ADETA ZEHİR SAÇIYOR



“Göller Yöresi’nin en önemli doğal göllerinden Kovada’nın Eğirdir Gölü’yle arasında 24 kilometrelik kanal bağlantısı var. Eğirdir’den Kovada’ya su taşıyan kanal, Boğazova’daki tarım alanlarından geçiyor. Bölgede son 60 yıldır çok yoğun ve kontrolsüz elma üretimi yapılmakta, soğuk hava deposu, işleme üniteleri ve yerleşim alanları yer almakta olup, bunların neredeyse tümü drenaj vb yöntemlerle atıklarını kanala vermektedir. Ayrıca, 80’den fazla yerleşimin atıkları da göle ulaşmaktadır.



SU HACMİ YARIYA İNDİ



Gölün önceki yıllardaki su hacminde yarıya yakın azalma var. Kovada Gölü kirlilik ve ihmal yüzünden ‘zehir saçan’ bir göle, bataklığa dönüştü. Göldeki su seviyesinin giderek azalması sanayiden kaynaklanan ağır metal ve tarımdan kaynaklanan azot, fosfat kirliliği sonucunda önce yüksek su bitkilerinin yoğunluğu artmış, daha sonrasında bataklık alana dönüşümün göstergesi olan mavi- yeşil alana dönüşüm ve sığlaşma gölün sonunu hazırlamıştır. Kovada adeta çöp kovası olmuştur. Acilen gerekli kurtarıcı önlemler alınmazsa önümüzdeki yıllarda Kovada Gölü kuruyacaktır.”



