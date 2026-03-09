Kötülüğün anatomisi

Haberin Devamı

Yalova’da Hamza Hanedar (57), geçirdiği felç sonrası malulen emeklilik başvurusunda bulundu. Ancak emeklilik şartları oluşmadığı için Hanedar’ın SGK tarafından başvurusu reddedildi. Açtığı davayı da kaybeden Hanedar’a, kurum tarafından 53 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. Borcunu ödemeyen Hanedar’ın kredi kartına SGK tarafından bloke konuldu. Hamza Hanedar bunun üzerine, 7 Ocak’ta kurum avukatı Zekeriya Polat’ı (32) İl Müdürlüğü binasında öldürdü. Polat’ın 2 yaşında çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenildi. Hanedar ise tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede savunmasına da yer verilen Hamza Hanedar, ”Aldığım yüzde 60 oranındaki engelli raporumla malulen emekli oldum. Bir yıl boyunca maaş aldıktan sonra param kesildi. Geriye dönük paramı almak için açtığım davayı kaybettim. Olaydan bir hafta önce alışveriş yapmak için markete gidince, kredi kartıma SGK tarafından borcum nedeniyle bloke konulduğunu öğrendim. Bir hafta düşündüm. SGK’ya gidip yetkili birinden Zekeriya’nın telefonunu aldım. Bana 53 bin TL borcum olduğunu söyledi. Ben de kendisine, ‘Hayır benim sana borcum yok’ dediğimde, ‘Yarın yanıma gel konuşalım’ dedi. SGK’ya gidip onu da kolundan vurarak, benim gibi sakat kalmasını düşündüm. Evden çıkarken kolum sakat olduğu için silahımın ağzına mermi sürdüm. Yanına gittiğimde sol elimle çıkardığım silahımla ona ateş ettim. ‘Bana anlaşalım, yapma’ dedi” diye konuştu.

Haberin Devamı

X-RAY’İN BAŞINDA GÖREVLİ YOKMUŞ

İddianamede şüphelinin binaya girerken X-Ray cihazından geçiş yaptığı, bu sırada X-Ray cihazının başında görevli bulunmadığı X-Ray cihazının ışıklarının yandığı çalışır durumda olduğu bilgisi yer aldı.

Hanedar’ın, kamu düzenine ve kamu görevlisine karşı işlenen en ağır suçlardan biri olan fail hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması zor olup ceza ertelemesi veya paraya çevrilmesi mümkün olmayan ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak (planlayarak) öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. m Zehra BAYKAL / DHA