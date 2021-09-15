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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 15.09.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Kötü kokular komşuları isyan ettirdi! Karşılaşılan manzara şaşkına çevirdi

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Kötü kokular komşuları isyan ettirdi! Karşılaşılan manzara şaşkına çevirdi

Komşularının kötü koku şikayeti üzerine savcılık kararıyla Sevim K.'nin (64) evine giren ekipler, 50 kedi buldu. Bolu'da meydana gelen olayda kediler, vinçle evin penceresinden alındı.

Olay, ağustos ayında Borazanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin dairesine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevim K.'nin kapıyı açmaması üzerine bu kez savcılıktan izin alındı. Bunun üzerine ekipler, dün akşam savcılık kararıyla Sevim K.'nin evine girdi. Evde 50 kedi bulan ekipler, hayvanları kafese koyup vinçle pencereden çıkardı.

Kötü kokular komşuları isyan ettirdi Karşılaşılan manzara şaşkına çevirdi

Kediler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Evde de temizlik çalışması başlatılırken, Sevim K. tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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