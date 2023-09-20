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Kötü koku yayılınca acı gerçek ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Ev
Kötü koku yayılınca acı gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 15:38

Adana’da yalnız yaşayan kırk sekiz yaşındaki Serdar Ömezli’nin evinde cansız bedeni bulundu.

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Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Serdar Ömezli’nin, yalnız yaşadığı zemin kattaki dairesinden kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ömezli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Ömzeli’nin cesedi, yapılan çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adana#Polis#Ev

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