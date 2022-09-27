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'Kötü koku' yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

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#Çorum#Belediye#Çöp Ev
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 15:51

Çorum’da belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 2 kamyon çöp ve atık çıktı.

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Çorum Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 17 Sokak’taki tek katlı gecekondu evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti.

Kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

Ekipler, yaşlı çiftin yaşadığı evin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, cam ve tekstilden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

Kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

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Temizlik ve çöp taşıma çalışmaları sonrası yaşlı çift, ekiplerce dezenfekte edilen eve alındı.

Kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

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#Çorum#Belediye#Çöp Ev

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