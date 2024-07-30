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Kötü koku ve siyah çöp poşeti paniğe neden oldu: Ekipler içeri girince gerçek ortaya çıktı

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#İstanbul#Esenyurt#Çöp Ev
Kötü koku ve siyah çöp poşeti paniğe neden oldu: Ekipler içeri girince gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 10:33

İstanbul Esenyurt'ta komşuların kötü koku nedeniyle ceset olabileceğinden şüphelendiği daire “çöp ev” çıktı. İki gencin yaşadığı ve şikayet üzerine polisin girdiği dairede karşılaşılan manzara ise görenleri hayrete düşürdü.

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Olay, dün İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Komşular zemin kattan gelen kötü koku nedeniyle dairede ceset olabileceğinden şüphelendi.

Kötü koku ve siyah çöp poşeti paniğe neden oldu: Ekipler içeri girince gerçek ortaya çıktı

Evde yaşayan iki gencin de siyah çöp poşetleri ile eşya taşıdığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Daireye giren polis ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kötü koku ve siyah çöp poşeti paniğe neden oldu: Ekipler içeri girince gerçek ortaya çıktı

Etrafı kaplayan çöpler, böcekler, fareler ve kötü koku nedeniyle mülk sahibine haber verildi. Taraflar karakola giderek dairenin boşaltılması konusunda anlaşırken, “çöp evEsenyurt Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

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Kötü koku ve siyah çöp poşeti paniğe neden oldu: Ekipler içeri girince gerçek ortaya çıktı

“CESET OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENDİM”

Çöp evi fark ederek polise haber veren apartman sakini Turan Ali İlke, “Ben fark ettim durumu. Binaya girdiğimde leş kokusu geliyordu, dairede oturan gençler siyah poşetlerle de çıkınca şüphelenerek polisi aradım. Ceset olabileceğinden şüphelendim. Polis geldiğinde de ‘Niye beni rahatsız ediyorsunuz' diyerek kapıyı açmak istemediler. Güçlükle girdikleri dairede ise çöplükle karşılaştı. Evdeki etler çürümüş, suları etrafa akmış, etraf böcek doluydu. Binaya giremiyoruz zaten, hatta birkaç kişi bu pislik yüzünden taşındı" dedi.

Kötü koku ve siyah çöp poşeti paniğe neden oldu: Ekipler içeri girince gerçek ortaya çıktı

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#İstanbul#Esenyurt#Çöp Ev

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