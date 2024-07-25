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Kötü koku şikayeti ile gittiler! Kapıyı açtıklarında şoke oldular

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#Isparta#Çöp Ev#Zabıta
Kötü koku şikayeti ile gittiler Kapıyı açtıklarında şoke oldular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 09:43

Isparta’da H.V. sokaktan topladığı eşyalarla evini çöpe çevirdi. Yoğun koku ihbarının ardından harekete geçen ekipler tıka basa çöp dolu olan eve balkon demir korkulukları keserek girdi.

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Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesinde bulunan üç katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.V. sokaktan topladığı çöpleri zemin kattaki dairesine ve bodrumuna biriktirmeye başladı.

Binadan kötü kokuların gelmesinin üzerine apartman sakinleri durumu mahalle muhtarı Aziz Altıparmak'a bildirdi. İhbar üzerine 11 kişilik temizlik ekipleri harekete geçti.

Kötü koku şikayeti ile gittiler Kapıyı açtıklarında şoke oldular

Dairenin çöple dolu olması sebebi ile kapıyı açarak eve giremeyen belediye ekipleri dairenin mutfak balkonunun demir korkulukları keserek içeri girdi.

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Kötü koku şikayeti ile gittiler Kapıyı açtıklarında şoke oldular

Ekipler tarafından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ev temizlendi. Çöp evden üç kamyon çöp çıktığı bildirilirken, ekipler tarafından daha önce üç kez aynı temizlendiği öğrenildi.

Kötü koku şikayeti ile gittiler Kapıyı açtıklarında şoke oldular

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#Isparta#Çöp Ev#Zabıta

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