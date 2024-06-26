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Kötü koku gelince ortaya çÄ±ktÄ±: BoÅŸ arazide kadÄ±n cesedi bulundu

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#Ä°stanbul#Esenyurt#Ä°stanbul Haberleri
KÃ¶tÃ¼ koku gelince ortaya Ã§Ä±ktÄ±: BoÅŸ arazide kadÄ±n cesedi bulundu
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 09:47

Esenyurt'ta boÅŸ bir arazide kadÄ±n cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ceset otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde Esenyurt ArdÄ±Ã§lÄ± Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanÄ±ndaki boÅŸ arazide yaÅŸandÄ±. Mahalle sakinleri boÅŸ araziden kÃ¶tÃ¼ bir koku geldiÄŸini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlar boÅŸ araziye gitti. Mahalle sakinleri, arazide bir kadÄ±n cesedi olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼, durumu hemen polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaÅŸlarÄ±nda Nurcan Tekdemir'e ait olduÄŸunu belirledi.

KÃ¶tÃ¼ koku gelince ortaya Ã§Ä±ktÄ±: BoÅŸ arazide kadÄ±n cesedi bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ceset, otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ekiplerin olay ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.

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KÃ¶tÃ¼ koku gelince ortaya Ã§Ä±ktÄ±: BoÅŸ arazide kadÄ±n cesedi bulundu

KÃ¶tÃ¼ koku gelince ortaya Ã§Ä±ktÄ±: BoÅŸ arazide kadÄ±n cesedi bulundu

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#Ä°stanbul#Esenyurt#Ä°stanbul Haberleri

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