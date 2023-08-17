Kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Evinde ölü bulundu

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Edirne’nin Barutluk Mahallesi Eski Toki konutlarında bir apartmandan yayılan kötü koku üzerine polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleriyle birlikte kokunun yayıldığı daireye giren polis ekipleri, 48 yaşındaki Doğan Erol’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Evinde yalnız yaşadığı ve 4 gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Doğan Erol’un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



