‘Köstebek’in rolü belli oldu

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Atina Havalimanı’nda üzerinde 4 adet 99 mm’lik mermi ve 2 adet sahte pasaportla yakalanan Süleyman Dalgıç’ın DNA’sı ile parmak izleri evde ve araçta tespit edildi. ELAS çevrelerine göre, bir yandan İtalya’ya gitmeleri için “Ölüm Çetesi” üyelerine sahte Fransız kimlikleri temin eden Dalgıç, diğer yandan pusu kurmaları için saldırganlara yardımcı oldu. Çete üyelerinin bindiği aracı kullanan Dalgıç, saldırganların ateş etmeye başlamalarından saniyeler önce de kapıyı açıp kendini dışarı attı.

Süleyman Dalgıç ifadesinde, çantasındaki mermileri, kendisinden habersiz birinin koymuş olduğunu iddia etti. ELAS unsurları ayrıca, “Ölüm Çetesi”nin kaldığı eve Dalgıç’dan başka bir kişinin daha girip çıktığını tespit etti.