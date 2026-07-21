×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Köstebek memurlara operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Kamu Görevlileri#Suç Örgütleri
Köstebek memurlara operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 07:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine gizli bilgi aktardığı tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik 12 kentte eşzamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada, bazı kamu görevlilerinin yetki tanımlarına aykırı hareket ederek örgüt yöneticileri ve üyelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin suç örgütlerine suç, aranma ve yakalama kayıtları, kırmızı bülten verileri, araç kaydı sorgulamaları ve gümrük geçiş bilgileri gibi verileri aktardığı belirlendi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin arasında kamu görevlileri ve avukatlar yer alıyor. Şüphelilerden 1’inin gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15’inin gümrük muhafaza memuru, 10’unun polis memuru, 2’sinin denetimli serbestlik memuru, 1’inin zabıt kâtibi ve 2’sinin avukat olduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri’de eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

Haberin Devamı

Operasyonları sanal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Devletin imkânlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek; kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs eden hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Kamu Görevlileri#Suç Örgütleri

BAKMADAN GEÇME!