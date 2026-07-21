Köstebek memurlara operasyon

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada, bazı kamu görevlilerinin yetki tanımlarına aykırı hareket ederek örgüt yöneticileri ve üyelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin suç örgütlerine suç, aranma ve yakalama kayıtları, kırmızı bülten verileri, araç kaydı sorgulamaları ve gümrük geçiş bilgileri gibi verileri aktardığı belirlendi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin arasında kamu görevlileri ve avukatlar yer alıyor. Şüphelilerden 1’inin gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15’inin gümrük muhafaza memuru, 10’unun polis memuru, 2’sinin denetimli serbestlik memuru, 1’inin zabıt kâtibi ve 2’sinin avukat olduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri’de eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

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Operasyonları sanal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Devletin imkânlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek; kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs eden hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir” dedi.