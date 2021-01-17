Köstebeğin zulalarından milyonlar çıktı

EVDE, BANKADA, KASADA

Şüpheli Yusuf Hakan Ö.’nün evinde 1.5 milyon Euro, banka hesabında ise 7.5 milyon TL ele geçirildi. Hakan Ö.’nün ifadesinde, bir kiralık kasada 3 milyon Euro’su daha olduğunu söylediği bildirildi. Hakan Ö.’ye sorgusunda, SSB ile iş yapan firma yöneticilerinden şüpheli E.A.D. ile aralarında bir para alış-verişi olup olmadığı soruldu. Hakan Ö., “E.A.D.’yi 5-6 yıldır babası M.D. vasıtasıyla, babasını da SSB ile iş yapması nedeniyle tanırım. Aralıkta ofisinde buluştuğumuzda, evine bırakmak için arabama bindi ve elinde bir çanta vardı. Eve girdiğinde çantayı unuttuğunu fark ettim. Arayıp söylediğimde bilahare alacağını söyledi. Çantada para olduğunu ama ne kadar olduğunu bilmiyordum” dedi.

İHALEYE YARDIMCI OLDUNUZ

Hakan Ö.’ye tapelerdeki, “E.A.D.’nin firmasının SSB ile olan ihale dosyasını inceleyip, ‘yardımcı olduğu’, şirket çalışanı Tuğba hanımdan para dolu zarfı aldığı” kayıtları hatırlatıldı. Hakan Ö., “O gün bir zarf teslim etmiş olabilir. 1.500 TL civarında borç aldığım para olabilir” dedi. 3 şüpheli E.Ö., E.A.D. ve M.S.A. rüşvet suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAPEDEKİ PAŞA SORUSU

Şüpheli eski proje müdürüne, 4 Ağustos 2019 tarihinde S.Ç. isimli kişiyle yangın söndürme uçakları ihalesine ilişkin yaptığı görüşme ve görüşmede geçen “orada paşa vardı ya” şeklindeki diyalogda geçen paşanın kim olduğu soruldu. Yusuf Hakan Ö., “Yangın söndürme uçakları ile benim bir alakam yoktur. Ruslara satılması için S.Ç.’nin tanıdığı varsa onlarla ilgilen şeklinde bir görüşmedir. Adı geçen paşayı tanımam ama emekli olduğunu biliyorum” iddiasında bulundu.