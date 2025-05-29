Kosova’nın kalbinde 636 yıllık Osmanlı mirası

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I. Kosova Savaşı’nda 1389 yılında şehit edilen Sultan I. Murad’ın iç organlarının defnedildiği türbe, Osmanlı'nın Balkanlar’daki ilk mimari eseri olma özelliğini taşıyor.

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de yer alan yapı, yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlardan geçti. Türbenin bakımını ise 14. yüzyıldan bu yana aynı aile sürdürüyor. Osmanlı sultanlarının da ziyaret ettiği türbe, özellikle Sultan Reşad’ın 1911 yılındaki ziyaretiyle tarihe geçmiş; o günkü cuma namazına yaklaşık 200 bin kişi katılmıştı. Bugün Türkiye’den gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası olan türbe, 2005 yılında kapsamlı bir restorasyonla yenilendi. Kosova Ovası'nın kıyısında yer alan bu kutsal mekân, hem Osmanlı tarihine tanıklık ediyor hem de Türklük ve Müslümanlık bilincini canlı tutuyor.