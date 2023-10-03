Kosovalı Bakan CNN TÜRK'e konuştu! "Sırbistan'a yaptırım uygulanmalı"

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Kosova'da Sırp saldırganların polise düzenlediği saldırının ardından bir hafta geçti. Sırbistan - Kosova sınırında tansiyon yüksek. Sınır hattında nelerin yaşandığını CNN Türk spikeri Kaan Temeltaş Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'ya sordu.

'MÜHİMMAT ÇOK ÖNCEDEN KOSOVA SINIRLARI İÇİNDE KONUŞLANDIRILDI'

Kalkınma bakanı Sırp saldırganlar tarafından saldırıların son dönemlerde arttığını ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda 30 Sırp saldırganın Kosova polisine saldırı düzenlemesine işaret etti. Fakat son olarak düzenlenen ve bir Kosova polisinin ölümüne neden olan saldırının planlı olduğu belirtti.

"Bu son yapılan saldırı bizim elde etmiş olduğumuz belgelere göre çok daha planlı bir şekilde yapıldı. Bu saldırganların Sırbistan'da, Sırbistan askeri kamplarında eğitim gördüğü ve bu bölgenin tüm harita üzerinde hangi noktalara saldırı yapacaklarını, mühimmatın çok daha önceden Kosova sınırları içinden getirilip konuşlandırdıklarını görüyoruz." dedi.

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'PLANLI TERÖR EYLEMİ'

Kosovalı Bakan Sırbistan sınırında yaşanan gelişmeleri planlı bir terör eylemi olarak adlandırdı. "Elimizdeki evraka göre Sırp askerlerine koridorlar açıp kuzeye Sırp askerlerini ve diğer teröristlerin girmesi ön görülmüş. Dolayısıyla bu planlı yapılan bir eylem." ifadelerini kullandı.

Fikrim Damka, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin yaptığı açıklamayı da değerlendirdi.

JOHN KİRBY AÇIKLAMASI SORULDU

John Kirby, Sırbistan'ın Kosova sınırına 'benzeri görülmemiş askeri yığınak' yaptığını açıklayıp, Sırbistan'a askerlerini Kosova sınırından çekmeli çağrısında bulunmuştu. "Bu açıklama ABD'nin Kosova'ya desteği olarak yorumlanabilir mi?" sorusuna Damka cevap verdi.

"Kosova'nın sınırları ve güvenliği NATO garantisi ve Kosova güçleri altındadır. ABD'de Nato'nun baştaki en önemli üyesi. Bu açıklama ABD'nin çatışma olasılığını ortadan kaldırmak için önceden önlemini aldığını gösteriyor. Sırbistan'ın sınıra '7 bine yakın' askeri bir gücü sevk ettiğini ifade eden Damka. Ağır silahların ve tankların da bölgeye sevk edildiğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bölgedeki Barış Gücüne ilave kuvvet sağlanmasına onay vermesini Kosova'nın olumlu karşıladığını ifade etti.

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YAPTIRIM TALEPLERİNİ SIRALADI

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Sırbistan'ın cezalandırılmasına yönelik yaptığı açıklamayı da yineledi. Sırbistan'a yönelik yaptırım taleplerini sıraladı.

"Avrupa Birliği'nin Sırbistan'a bunun(yaşanan saldırı) bir terör eylemi olduğunu ve Sırbistan tarafından planlandığını kabul etmesini talep ediyoruz. Kosova'nın ve NATO'nun arasındaki ortaklık barış antlaşmasının devreye girmesini istiyoruz. Sırbistan'a yapılan çeşitli bütçe ve fonların durdurulmasını istiyoruz. Yapılan projelerin durdurulmasını talep ediyoruz." Dedi.

Fikrim Damka, Kosova'nın Türkiye'den de beklentisi olduğunu dile getirdi.

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"Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Kosova'daki barış gücünün komutanlığı Türkiye'ye geçecektir. Buranın halkının Türk askerine bakış açısı çok daha farklıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin gücüyle, Türkiye'nin bu barışı sağlamaya yönelik etkisinin biraz daha fazla olmasını talep edeceğiz."