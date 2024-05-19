Kosova’da Mehmetçiğe güven tam

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NATO’nun öncülüğünde çokuluslu Kosova Gücü’nün (KFOR) parçası olarak bölgede görev yapan Mehmetçik, gerginliğin zaman zaman yükseldiği Kosova-Sırbistan sınırının sıfır noktasında 7/24 sınır hattını gözetliyor. Hem Kosova polis güçleri hem de Sırbistan ordusuyla koordineli devriye faaliyeti yapan Mehmetçiğe iki taraf da güven duyuyor. KFOR’un Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Balkanlar’ın en genç ülkesindeki durumu, “Kosova sakin ama kırılgan” sözleriyle özetliyor…

NATO İZNİYLE KARARGÂHTA...

Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinesinde Kosova’daki son durumu bir grup Türk gazeteci olarak inceledik. Başkent Priştine’deki KFOR karargâhı, NATO’dan alınan özel izinlerle kapılarını ilk kez bizlere açtı. Kosova’nın Prizren şehrindeki Türk askerinin konuşlandığı Sultan Murat Kışlası’nda Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı’nı ziyaret ettik. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Sırbistan-Kosova sınırının sıfır noktasına giderek Türk komandosunun yürüttüğü faaliyetleri yerinde gözlemledik.