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Kosova ve Sırbistan gerginliği tırmanıyor... Sırbistan Cumhurbaşkanı orduya hazır ol emri verdi

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#Sırbistan#Kosova#Ordu
Kosova ve Sırbistan gerginliği tırmanıyor... Sırbistan Cumhurbaşkanı orduya hazır ol emri verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 04:45

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp ordusunun en üst düzeyde alarma geçirilmesini ve hazır olunmasını emrettiğini duyurdu.

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Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç, yaptığı bir açıklamada, Sırp silahlı kuvvetlerinin "en üst düzeyde" alarm durumunda olduğunu ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ve orduya "hazır ol" emri verdiğini açıkladı. Savunma Bakanı Vuceviç, alarm verilmesine Kosova'da Sırp etnik kökenlilerin olduğu bölgelerde gerçekleşen silahlı saldırıların ve ablukaların neden olduğunu belirtti. 

Sırp Savunma Bakanı Vuceviç ayrıca, özel silahlı kuvvetlerin mevcut sayısını bin 500'den 5 bine çıkarılacağını ve Sırbistan İçişleri Bakanlığı'nın da "tüm birimleri ile derhal genelkurmay başkanının komutası altına gireceğini" duyurdu.

Kosova'nın kuzeyinde dün gece meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki ülke tekrar karşı karşıya gelirken, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), gün içerisinde yaptığı açıklamada, saldırı olayının soruşturulduğunu belirtti.

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Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki olarak Kosova'nın kuzeyinde 10 Aralık'tan bu yana kurduğu barikatlar hala kaldırılmazken, son yaşanan olaylar Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği günden güne tırmandırıyor. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

Kosova tarafı ise Sırbistan'ı "Kosova Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine karşı hareket ettiğini" söyleyerek iki ülke arasındaki gerginliğin Sırbistan tarafından kaynaklandığını açıkladı.

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#Sırbistan#Kosova#Ordu

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