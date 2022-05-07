Kosova Cumhurbaşkanı mide ameliyatı oldu: Fazla kilolarını Antalya’da bıraktı

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Uzun süredir fazla kilo sorunu yaşayan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin, son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı ince ve fit fotoğrafları beğeni topladı. Osmani’nin fazla kilolarından Antalya’da geçirdiği bir operasyonla kurtulduğu anlaşıldı.

Hukukçu olan Osmani, Nisan 2021’den beri Kosova Cumhuriyeti’nin beşinci cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor.

Yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirilen ameliyatı, ilk kez tek delikten laparoskopik (SILS) yöntemini kullanarak safra kesesi, fıtık, kalın bağırsak, böbreküstü bezi ve böbrek nakli donör operasyonlarını gerçekleştirerek laparoskopik cerrahi girişimlerin yaygınlaşmasını sağlayan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Mesci yaptı.

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Osmani’nin ameliyat öncesi ve sonrasında bir süre Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde konakladığı ardından da ülkesine döndüğü öğrenildi.

TÜP MİDE AMELİYATI NEDİR?

Tüp mide ameliyatında midenin yaklaşık yüzde 80’i çıkarılıyor. Böylece tüketilen besin miktarı doğal olarak sınırlanıyor ve hızlı kilo verilmesi sağlanıyor. Operasyon, midenin geri kalanının şeklinin tüpe benzemesi nedeniyle bu ismi alıyor.