Kosova Başbakanı Albin Kurti CNN TÜRK'e konuştu... Güvenlik ve savunma alanında işbirliği vurgusu

Haberin Devamı

Başbakan Kurti, İstanbul'da olmadan önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile üst düzey siyasi ve resmi görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. İstanbul'daki temaslarının ise ekonomik işbirliği ve ticari ilişkilere odaklandığını söyledi. Pazartesi günü iş insanlarıyla bir araya gelecek olan Kurti, Kosova'da daha fazla Türk yatırımını görmek istediklerini ve iki ülke arasında bir iş forumu düzenleyeceklerini duyurdu.

GÜVENLİK VE SAVUNMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Kosova ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra ailevi bağların da bulunduğunu vurgulayan Kurti, bu ilişkilerin ekonomik faydaya dönüşmesini istediklerini söyledi. Güvenlik ve savunma alanında işbirliğinin devam ettiğini, Kosova'nın Türk askeri teçhizatı satın aldığını ve askerlerinin eğitim için Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Haberin Devamı

SIRBİSTAN-KOSOVA SINIRINDAKİ GERİLİM

Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilimi değerlendiren Kurti, Belgrad'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerine dikkat çekti. Rusya'nın Sırbistan ile yakınlığı ve bu durumun Kosova'nın güvenlik endişelerini artırdığını belirtti. NATO'ya katılmak istediklerini ve geçmişte işlenen suçların inkarının bölgede büyük bir gerilim yarattığını dile getirdi.

GÜVENLİK VE NATO ÜYELİĞİ

Kosova'nın güvenlik için NATO üyeliğinin önemine vurgu yapan Kurti, savunma harcamalarında NATO kotasını aşmayı başardıklarını ve NATO'nun kendilerine daha fazla yardım etmesi gerektiğini söyledi. Kosova'nın güvenliğinin Balkanların güvenliği anlamına geldiğini belirtti.

Kosova'nın NATO Parlamenter Asamblesi'nde gözlemci üyelikten ortak üyeliğe geçtiğini belirten Kurti, NATO'ya tam üyelik ve ardından AB üyeliği hedeflerini yineledi. NATO'nun Kosova için ilerleme ve demokrasinin güvencesi olduğunu ifade etti.